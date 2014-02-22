وزير الشؤون الإسلامية يرعى حفل إطلاق مشاريع لجنة العناية بمساجد الطرق

يرعى وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ حفل وضع حجر أساس باكورة مشاريع لجنة العناية بمساجد الطرق بمنطقة الرياض، وذلك يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر الجاري بمقر الوزارة الجديد. وأوضح نائب رئيس اللجنة المدير التنفيذي تركي بن ماجد الرويبي، أن الحفل يمثل الانطلاقة الحقيقية لمشاريع اللجنة التي ستبدأ أعمال البناء والترميم لنحو خمسة مساجد من المساجد الواقعة على طريق السفر، مشيراً إلى أن (مساجدنا) لجنة أهلية تطوعية تم إنشاؤها بموافقة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وتعمل تحت مظلة مؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد التي يشرف عليها معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وتهدف إلى العناية بمساجد الطرق بمنطقة الرياض ونظافتها عبر مراحل مدروسة، وتنظيم مساهمة المحسنين في ذلك، والسعي إلى تغيير الصورة السلبية عن مساجد الطرق بما يتوافق مع مكانة المسجد في الإسلام. وأفاد أن إنشاء هذه اللجنة يعد نقلة مهمة بأسلوب العمل الخيري المتخصص وفتح الباب لتنظيم التبرعات المخصصة بهذا النوع من المساجد، مبينا أن توجه العمل في (مساجدنا) من خلال مسارين رئيسين: الأول: يشمل بناء مساجد جديدة وترميم مساجد قابلة للترميم وصيانة ونظافة مستدامة للمساجد، والمسار الثاني: مشاركة البيئة المحلية ثقافة وتنافسا بالتعاون مع الجهات الخيرية بالمحافظات التي لها نشاط مسبق في العناية بمساجد الطرق، وبرنامج آخر يجري تطويره بمسمى شريك تميز لتحفيز أصحاب المحطات والمشغلين لمعايير العناية بالمسجد ومرافقه، إضافةً إلى برامج تشجيع التطوع بحيث تهيأ أساليب الأعمال وتوثق عملياتها.