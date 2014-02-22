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مكتب التربية والتعليم بالروابي يكرم الفائزين بمسابقة فرسان الإلقاء

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مكتب التربية والتعليم بالروابي يكرم الفائزين بمسابقة فرسان الإلقاء مكتب التربية والتعليم بالروابي يكرم الفائزين بمسابقة فرسان الإلقاء

    كرّم مكتب التربية والتعليم بالروابي صباح أمس في مدارس التربية النموذجية الفائزين في مسابقة فرسان الإلقاء والتي أقيمت على مستوى مكتب الروابي وشارك فيها أكثر من 50 مدرسة من المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية من مدارس حكومية وأهلية، رعى حفل توزيع الجوائز الدكتور أنور أبو عباة مدير إدارة النشاط الطلابي بإدارة التربية والتعليم بالرياض، وحضر حفل التكريم كل من الأستاذ عبدالله الشهري رئيس قسم النشاط الثقافي بإدارة التربية والتعليم بالرياض والأستاذ عبدالله الفارس والأستاذ عبدالسلام الثميري وقد حكّم المسابقة كل من الأستاذ فهد النفيعي والأستاذ مشاري الكرشمي.

وافتتح الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم قدم الدكتور أنو كلمة أشاد بها بمستوى المسابقة وتطورها المستمر وأهمية أنشطة الإلقاء في بناء شخصية الطالب، ثم قدمت مشاركات من الطلاب الفائزين وهم أسامة الخزي من المرحلة الابتدائية والطالب سعود العنزي من المرحلة المتوسطة والطالب نواف صباح العنزي من المرحلة الثانوية، وقال الطالب محمد مشعل العنزي الفائز بجائزة المستوى الثاني في المرحلة الابتدائية "سعادتي بهذا الفوز بحمد الله كبيرة وأشكر الأستاذ أشرف حمدي الذي دربني لكي أصل إلى الفوز وأشكر المدرسة واهتمامها بالأنشطة الطلابية".

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