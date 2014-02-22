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بيت العيلة يبحث اللائحة التنفيدية الخاصة وتشكيل اللجان ببورسعيد

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بيت العيلة يبحث اللائحة التنفيدية الخاصة وتشكيل اللجان ببورسعيد بيت العيلة يبحث اللائحة التنفيدية الخاصة وتشكيل اللجان ببورسعيد

أرشيفية

عقد بيت العيلة ببورسعيد اجتماعه الدوري بمكتبة بورسعيد العامة بحضور أعضاء البيت من الجانب الإسلامي والمسيحي والمهندس أسامة أنور السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد السيد، والمهندسة سحر لطفي مقرر المجلس القومي للمرأة، والدكتور محمد الغندور عميد كلية الهندسة، حيث ناقش الاجتماع اللائحة التنفيدية الخاصة ببيت العائلة واستكمال عدد أعضاء الفرع من الجانبين حسب اللائحة، وكدلك تشكيل اللجان النوعية .

كما تم طرح فكرة إنشاء صندوق خاص ببيت العائلة يخدم أى بيت بصرف النظر عن الديانة، كما تم طرح العديد من المقترحات التي سوف يقوم بها البيت، وكدلك الأنشطة ومنها التواصل مع طلاب الجامعات للحفاظ علي النسيج الواحد، والتحرك السريع عند ظهور أى مشكلة، وضم رجال أعمال إلى البيت للمساعدة في تقديم ومناقشة العديد من المشروعات التي ينوي بيت العيلة المشاركة بها.

وأكد الدكتور حلمي قادس علي ضرورة الإهتمام بالخطاب الديني المعتدل، وعمل العديد من الموتمرات واللقاءات، وأن يتم التمثيل لجميع فئات المجتمع وسرعة عمل فيلم تسجيلي عن بيت العيلة.

وأشارت المهندسة سحر إلى ضرورة مشاركة الشباب الإيجابية، وأن بيت العيلة سوف يتوسع في نشاطه، كما شددت علي أهمية نبذ العنف والتطرف والتواصل مع كافة لجانه، والوصول لألية البحث عن المشاكل في المجتمع وحلها ونشر ثقافة التنوع والحوار وأدابه، والقيم المشتركة والتعايش التي عرفت بة طوال تاريخها وتأكيد قيم المواطنة.

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