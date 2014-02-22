نقابة النقل تدعو لاضراب عام بعد غد الأحد لرفض مطالبها

دعت النقابة العامة للعاملين بالنقل برئاسة عادل الشاذلي إلى اضراب عام على مستوى كافة جراجات هيئة النقل العام الـ 28 اعتبارا من بعد غد الأحد.

وقال طارق بحيري نائب رئيس النقابة، إن الدعوة للاضراب جاءت بعد رد الحكومة على الخطابات المرسلة له من النقابة وتضمنت مطالب للعمال وتم رفضها وتم الرد بأن ليس للهيئة مخصصات لدى وزارة المالية وأن عليهم الاعتماد على الموازنة الخاصة بها .مشيرا إلى أن المطالب التي طرحتها تتضمن المطالبة بصرف مقابل أعباء وظيفية للعاملين بالهيئة بالاضافة لاعتماد البدلات المنصوص عليها بلائحة شئون العاملين ومؤداها صرف بدل مخاطر وعدوى وادراجها ضمن الراتب.

وطالبت النقابة باعتماد علاوة دورية بقيمه 7% كباقي العاملين بالدولة وتوحيد نظم الصرف بالهيئة والقوانين المتعامل بها وكذلك صرف منح الاعياد على الاجر الشامل وصرف مقابل مناسب للساعات التكميلية لان الهيئة تعمل يوم السبت بدون إضافي وأيضا صرف أرباح سنوية لجميع العاملين بالهيئة وعددهم 46 ألف عامل بحد ادنى 6 أشهر مع توحيد نظم صرف الحوافز.

أ ش أ