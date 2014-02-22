«كهرباء دبي» تكرم 41 موظفاً

كرم سعيد محمد الطاير عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي 41 موظفاً من الفائزين بجوائز "الموظف المتميز" و"الفريق المتميز"، وذلك خلال حفل أقامته الهيئة في مبناها الرئيس، بحضور الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف النائب التنفيذي للرئيس - قطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، وعدد من مسؤولي الهيئة وموظفيها، انطلاقاً من حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على الارتقاء بمستوى أداء موظفيها وتعزيز ولائهم الوظيفي.

تفعيل قنوات الاتصال

وخلال الحفل، أثنى سعيد محمد الطاير على جهود الموظفين المتميزين، لافتاً إلى اهتمام الإدارة العليا بجميع الموظفين، وسعيها لتفعيل قنوات الاتصال بين كل المستويات والقطاعات لتعزيز الرضا الوظيفي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، والارتقاء بمجمل العمليات التشغيلية للهيئة.

وقال بهذه المناسبة: تماشياً مع مقولة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله "إن وظيفة الحكومة هي تحقيق السعادة للمجتمع". تسعى الهيئة دائماً لتحفيز وتشجيع موظفيها، وتوفير البيئة المحفزة التي تساعدهم على الإبداع وتطوير مهاراتهم، وتحقيق السعادة، حيث تحفز مبادرات التكريم الموظفين، وتبث الطاقة الإيجابية التي تعد من أهم عوامل النجاح.

تعزيز الولاء

من جانبه، أكد الدكتور يوسف الأكرف، أن حفل التكريم الذي تعقده الهيئة، له بالغ الأثر في تعزيز الولاء الوظيفي ورفع رضا الموظفين، كما أنه يلعب دوراً هاماً في تطوير بيئة العمل وبث روح التنافس الإيجابي بين الموظفين والقطاعات على حد سواء.

أفضل تجربة إدارية

وكرم سعيد محمد الطاير الفائزين بجائزة "أفضل تجربة إدارية" ضمن فئة "الفريق المتميز"، والذي ضم فريق برنامج "ساب العالمي لتخطيط الموارد" من قطاعي تكنولوجيا المعلومات وخدمة المتعاملين. وسلم الجوائز للفائزين من فريق قطاع تكنولوجيا المعلومات، والذي ضم سمير مكاييل لاباسي، وليلى أحمد بنديالي، وفنكت كريشنا جافا، وستيش كومار سيلفاراجان، وعبد الرحمن علي غالب، وعبير علي حسين بوخلف، ابهيجيت اشوك راثي، محمد اصلاح الله شكيل، عمر إبراهيم المنصوري، وخالد عبد الله أحمد بحلوق، وعلي محمد علي الجريري، وعصام ناصر. أما فريق قطاع خدمة المتعاملين، فضم كلاً من عبير هارون العدوي، ومحمد جميل، وعبد العزيز عبد القدوس.

مشاريع نقل المياه

كما كرم فريق مشاريع نقل المياه عن فئة أفضل فريق المشاريع التقنية، والذي ضم كلاً من عبد الله مبارك بن علوبه، وناغا قادر محيا الدين، ونيجاس الول ثكفالياء، وأسامة سيد حسين حافظ، ورشاد علي فردوس، وجوس توماس، وشفيق أحمد أحمد، وسيد عبد الكلام سيد، وشميم ياسر محمد محمد، وحاتم الباز أبو العينين، وصلاح عبد الله عبد العزيز، وأحمد محمد سيد عبد الجواد عبد الحق، وعمر محمد إبراهيم الزعابي، وسوميش ماثاي، وديفي برساد ثيمابا شيتي كادندالى.

القسم التجاري

وفاز القسم التجاري في قطاع دعم الأعمال والموارد البشرية بجائزة "أفضل قسم"، حيث سلم العضو المنتدب الجائزة إلى داوود محمد خالد أحمد، مدير أول - القسم التجاري.

كما كرم الفائزين بجائزة موظفي خدمة المتعاملين على النحو التالي: مها حميد بن هزيم أفضل أمين صندوق، ومريم هلال المطوع أفضل مشرف نقدي، وطارق سلمان علي أفضل موظف في خدمات الصف الأمامي، ودينا عزيز أفضل مشرف في الصف الأمامي، وميثا أحمد علي الكوس أفضل موظف في خدمة المتعاملين، وجوجي فتامبارامبيل اندرو أفضل مشرف في خدمة المتعاملين.

وكرم الطاير بجائزة أفضل موصلي كابلات، وجميعهم من إدارة تنفيذ المشاريع من قطاع توزيع الطاقة، وهم: محمد رزاق منظور حسين، ومحمد أمين خادم حسين، وبالانياندى جوروسامى، وزاهد فاروق محمد فاروق.