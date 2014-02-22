سلطان بن زايد وسرور بن محمد يحضران أفراح المناصير في العين

حضر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، عصر أمس، الحفل الذي أقامه جمعة بن عصيان المنصوري، بمناسبة زفاف نجله عبد الله، إلى كريمة مبارك بن ناصر بن سالمين المنصوري، وذلك بميدان الاحتفالات في مركز العين للمؤتمرات في الخبيصي.

كما حضر الحفل معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من كبار المسؤولين وأعيان القبائل، ولفيف من الأهل والأصدقاء.

وتخلل الحفل تقديم عروض تراثية وشعبية من التراث الشعبي لفرقتي العيالة والحربية.

وعبر أهل العروسين عن سرورهم وتقديرهم لمباركة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ومشاركته أفراحهم، فيما تمنى سموه للعروسين حياة زوجية سعيدة، ملؤها الرفاه والبنين، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة.