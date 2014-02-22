المر: القرب الجغرافي بين الإمارات وإيران محفّز لتعزيز العلاقات

أكد معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن القيادة الحكيمة للدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كان لديها نظرة بعيدة المدى فيما يخص موضوع الطاقة النظيفة والمتجددة، لأن البترول سيأتي يوماً وينضب ومع تحسن العلاقات مع إيران نأمل أن يكون هناك استفادة متبادلة في هذا المجال.

وأكد على أهمية العلاقات الثنائية بين الدولة وجمهورية إيران، مشيرا الى أن القرب الجغرافي بين البلدين محفز لتعزيز العلاقات ويمكن أن يشكل عمقا اقتصاديا وتجاريا.

جاء ذلك خلال مأدبة الغداء التي أقامها الدكتور زركر بور محافظ مدينة أصفهان أمس، على شرف وفد المجلس الذي قام بزيارة للمحافظة.