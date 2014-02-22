حاكم الشارقة يفتتح المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2014 غداً

يفتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، غدا جلسات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2014 الذي يقام على مدى يومين في مركز اكسبو الشارقة، تحت شعار "أدوار مختلفة .. رؤية واحدة" بمشاركة كبار الشخصيات العالمية من المسؤولين وصناع القرار والمعنيين بالاتصال الحكومي.

وأعلن مركز الشارقة الإعلامي عن اكتمال الاستعدادات للدورة الثالثة للمنتدى الذي يهدف إلى مناقشة التأثيرات الإيجابية للتواصل الحكومي على شكل العلاقة بين الحكومة وجمهورها عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وسيركز المنتدي على أهمية وضع خطة استراتيجية للاتصال والتواصل بين الحكومات وجميع القطاعات والفئات المجتمعية كي تتضح معالم الاتصال بين الجانبين فيما تتمحور مواضيع المنتدى لهذا العام حول الدور الذي يمكن أن يساهم به الاتصال الحكومي في تحسين صورة الدول والتأثير في مستقبلها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي .