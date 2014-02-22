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أتلتيكو مدريد يرتدي شارات سوداء في ذكرى مأساة أذربيجان

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أتلتيكو مدريد يرتدي شارات سوداء في ذكرى مأساة أذربيجان أتلتيكو مدريد يرتدي شارات سوداء في ذكرى مأساة أذربيجان

أتليتكو مدريد

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عن ارتداء لاعبيه لشارات سوداء خلال مباراتي أوساسونا وريال مدريد بالليجا، لإحياء ذكرى مجزرة خوجالي عام 1992 خلال حرب ناجورنو كرباخ.

وأفاد بيان للنادي “نظرًا للعلاقات الوطيدة بين أتلتيكو وشعب أذربيجان لرعايته للروخيبلانكوس نرغب في أن نتشارك الآلام مع الآذريين لمأساة خوجالي”.

ووقعت المجزرة في مدينة خوجالي الآذرية وستكمل في 26 فبرايرالمقبل 22 عامًا، وذلك خلال حرب ناجورنو كرباخ عام 1992 بين أذربيجان وأرمينيا، والتي سقط فيها مئات الضحايا من المدنيين بحسب منظمة هيومان رايتس ووتش.

وينافس أتلتيكو بقوة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث يتقاسم الصدارة مع برشلونة وريال مدريد ولكل منهم 60 نقطة، لكن الفريق الكتالوني يتفوق بفارق الأهداف يليه الجار الملكي.

وكالات

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