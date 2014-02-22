يوسف: تصريحات دومينيك ضدي إهانة له

يرى محمد يوسف المدير الفني للأهلي أن تصريحات دومينيك دا سيلفا مهاجم الزمالك ضده إهانة للاعب أكثر منها له.

وكان دومينيك قد صرح بأنه لم يتدرب في الأهلي سوى مانويل جوزيه مقللا من محمد يوسف وحسام البدري.

وقال يوسف في حورا مع قناة الأهلي "تصريحات دومينيك إهانة له وليس لي".

وتابع "عندما يتحدث لاعب عن مدربه بهذه الطريقة فهو لا يستحق ارتداء القميص الأحمر".

وأضاف يوسف "هناك لاعبون لا يستطيعون التأقلم مع الضغوطات في الأهلي، فالأهلي يحتاج للاعبين من نوعية خاصة لأته مطالب بالتتويج بكل البطولات وليس خوض بعض المباريات الجيدة فقط".

وانتقل دومينيك للزمالك في يناير الماضي بعدما قضى ثلاثة مواسم في صفوف الأهلي.