روني: عدم تأهل مانشستر لدوري الأبطال لا يقلقني

كشف واين روني نجم مانشستر يونايتد الذي مدد تعاقده مع الشياطين الحمر أنه غير قلق من عدم اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأعلن مانشستر عن تمديد تعاقده مع الفتى الذهبي صاحب الـ28 عاما حتى يونيو 2019.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن يونايتد يجد مشكلة في إقناع روني بالتجديد بسبب تأخره في جدول ترتيب الدوري وابتعاده عن التأهل لدوري الأبطال.

وقال روني في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرو": "هذا لا يمثل مصدر قلق كبير لي، لأني أعرف الطريق الذي يتخذه النادي.. وإذا لم نتأهل هذا الموسم، سنعود أقوى إلى دوري الأبطال الموسم المقبل".

واستدرك مضيقا "ولكن يجب ألا ننسى أيضا أننا نمتلك فرصة هذا الموسم، فنحن نمتلك قائمة قوية رغم أن فرقا أخرى تلعب بشكل جيد".

وعبر روني عن سعادته بالبقاء مع مانشستر الذي انتقل إليه من إيفرتون عام 2004.

وقال: "أنا هنا في مانشستر منذ أن كنت أبلغ 18 عاما وسوف أستمر حتى الثلاثينات من عمري بعد هذا العقد الجديد وهذا ما يمثل أغلب مسيرتي الكروية، وأتطلع أن أقدم أداء أفضل في السنوات المقبلة".

وأتم "مستقبل مانشستر مشرق فهو يظل واحدا من أفضل الأندية في العالم، وقد رأينا هذا في التعاقد مع خوان ماتا بعد أن قال الناس أننا سنجد مشكلة في التعاقد مع أفضل اللاعبين".