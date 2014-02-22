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لماذا تزداد فرص صلاح في اللعب أساسيا أمام إيفرتون؟

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لماذا تزداد فرص صلاح في اللعب أساسيا أمام إيفرتون؟ لماذا تزداد فرص صلاح في اللعب أساسيا أمام إيفرتون؟

تزداد فرصة محمد صلاح في المشاركة أساسيا مع تشيلسي لأول مرة أمام إيفرتون يوم السبت في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

صلاح شارك كبديل في الدقائق الأخيرة من الفوز على نيوكاسل يونايتد 3-0 والتعادل مع وست بروميتش ألبيون 1-1 في الدوري، قبل الحصول على فرصة للمشاركة لشوط كامل في الخسارة من مانشستر سيتي 2-0 في كأس الاتحاد.

وفي المباراة الرابعة له في إنجلترا، يمتلك صلاح فرصة أكبر للمشاركة أساسيا.

وفرصة صلاح في بدء مواجهة إيفرتون تزداد لسببين:

1- دوري الأبطال

من المرجح أن يسعى مورينيو لإراحة لاعبيه الأساسيين قبل مواجهة جالاتاسراي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

تشيلسي سيكون محروما من الاستفادة من خدمات صلاح في دوري أبطال أوروبا، بسبب مشاركة الجناح المصري مع فريقه السابق بازل في مرحلة المجموعات.

لاعب الوسط نيمانيا ماتيتش ينطبق عليه نفس الأمر بسبب مشاركته مع بنفيكا في النسخة الجارية.

ولذلك فمورينيو على الأغلب سيلجأ لصلاح وماتيتش من أجل الحفاظ على لياقة قوامه الأساسي في دوري الأبطال.

2- إيتو

مورينيو انتقد هجومه بشكل مباشر في مباراتي وست بروميتش ألبيون ومانشستر سيتي السابقتين.

تشيلسي تعادل مع وست بروميتش 1-1 في الدوري الإنجليزي، وخسر بعدها في كأس الاتحاد من سيتي 2-0.

وشغل صامويل إيتو مركز المهاجم الصريح في المباراتين، ولم يسجل.

وشارك صلاح في موقع إيتو في الشوط الثاني من مباراة سيتي، رغم أنه ليس مركزه.

مورينيو قد يلجأ إلى فرناندو توريس العائد من الإصابة بدلا من إيتو، أو قد يلجأ إلى صلاح مجددا.

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