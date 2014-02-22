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ضبط أجهزة تنصت وصواعق كهربائية ومنشطات الجنسية محظور تداولها داخل مخزن ببورسعيد

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ضبط أجهزة تنصت وصواعق كهربائية ومنشطات الجنسية محظور تداولها داخل مخزن ببورسعيد ضبط أجهزة تنصت وصواعق كهربائية ومنشطات الجنسية محظور تداولها داخل مخزن ببورسعيد

المتهمين

تمكنت مديرية أمن بورسعيد من ضبط كميات كبيرة من أجهزة التصنت و صواعق كهربائية ومنشطات جنسية داخل أحد المخازن بحي الزهوز.

وكانت معلومات قد وردت للرائد “محمد سليمان” رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الزهور تفيد استخدام أحدى الشقق السكنية بمنطقة مساكن تعاونيات الجيزة – دائرة القسم، كمخزن لإخفاء البضائع المهربة الغير خالصة الرسوم الجمركية.. وكذا الاتجار في الأجهزة المحظور تداولها (أجهزة تنصت – صواعق كهربائية – رادع شخصي – منشطات جنسية) .

وعقب تقنين الاجراءات قامت مأمورية من ضباط مباحث قسم شرطة الزهور بالإشتراك مع العميد/خالد العوادلى – رئيس قسم ، حيث تمكنوا من ضبط كلً من “عمرو خالد محمد خالد ــ 33 سنه ــ مقيم دائرة قسم الزهور” ،و “إبراهيم عبده السباعي ــ 30 سنه ــ مقيم دائرة قسم الزهور” ، و “السيد السيد إبراهيم ــ 44 سنه ـ مقيم دائرة قسم الزهور”، وبحوزتهم كميات كبيرة من ( المنشطات الجنسية – الصواعق الكهربائية – اقلام مزودة بكاميرات تصوير – اعضاء جنسية ذكورية – عصى حديدية منطوية ـــ الرادع الشخصية ) داخل الشقة السكنية الخاصه بالأول .

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات، كما أضافوا إنها غير خالصة الرسوم الجمركية.. وتم تهريبها عبر المواني المصرية .

وقد امر اللواء مساعد وزير الداخلية – مدير الامن بإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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أونا

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