صباحي يهنئ هالة شكر الله بفوزها بمنصب رئيس حزب الدستور

هنأ مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي الدكتورة هالة شكر الله الفائزة بمنصب رئيسة حزب الدستور.

وقال صباحي، في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” للتدوين المصغر، “تحية لحزب الدستور وتجربته الديمقراطية المحترمة، خالص التهنئة والأمنيات بالتوفيق للدكتورة هالة شكر الله وقائمتها ومنافسيهم ولشباب حزب الدستور.

وكان صباحي قد وجه صباح اليوم تحية لشباب وقيادات حزب الدستور، بمناسبة انعقاد مؤتمره العام اليوم الجمعة، مؤكدا أن حزب الدستور لعب دورا بارزا ورئيسيا بين قوى الثورة وفى مسار ثورة الشعب المصرى العظيمة منذ تأسيسه وحتى الآن.

كما وجه صباحى تحية لمؤسس الحزب الدكتور محمد البرادعى، مؤكدا أن خلافه الواضح معه فى موقفه بالاستقالة من موقع نائب الرئيس لا يمكن أبدا أن ينتقص من تقديره لقيمة ودور البرادعى، ولا يمكن أن يقبل ضده اتهامات التخوين والتشويه التى جرت فى المرحلة الماضية.

وأضاف صباحى أنه يثق فى أن شباب وفتيات حزب الدستور سيواصلون دورهم فى بناء حزبهم كطرف هام فى الحركة الوطنية المصرية، وسيواصلون دورهم فى تحقيق أهداف الثورة وبناء الدولة التى تعبر عنها، مؤكدا حرصه على لقاء قريب مع القيادة الجديدة المنتخبة للحزب فى أقرب فرصة عقب انتهاء الانتخابات.

أ ش أ