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أوباما يؤكد دعمه لحقوق الإنسان في التبت خلال لقائه مع الدالاي لاما

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أوباما يؤكد دعمه لحقوق الإنسان في التبت خلال لقائه مع الدالاي لاما أوباما يؤكد دعمه لحقوق الإنسان في التبت خلال لقائه مع الدالاي لاما

باراك أوباما

أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما دعمه “القوي” لحماية حقوق الإنسان في التبت، وذلك خلال لقائه بالزعيم الروحي للتبت الدالاي لاما.

وذكرت “سي إن إن” الأمريكية أن أوباما أعرب عن تشجيعه لاقتراح إجراء محادثات مباشرة بين الصين وممثلين عن التبت.
> وجاء هذا اللقاء على الرغم من تحذير الصين للولايات المتحدة الامريكية على عدم عقد الاجتماع بين الرئيس الأمريكى والزعيم الروحى للتبت، قائلة إن هذا الاجتماع “سيلحق ضررا شديدا” بالروابط بين البلدين.

وقالت هوا تشون ينج المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية فى بيان للوزارة إن اجتماع أوباما مع الدلاى لاما هو “تدخل صارخ” فى الشئون الداخلية للصين.

أ ش أ

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