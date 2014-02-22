أمن البحر الأحمر يتحفظ علي المصاب في انفجار فيلا الغردقة

ذكرت مصادر طبية، أن أجهزة الأمن بالبحر الأحمر تحفظت على أحد المصابين فى انفجار جسم مجهول داخل فيلا بمنطقة مبارك 6 بالغردقة، وتكثف أجهزة البحث جهودها لتحديد الجسم المنفجر.

وتبين أن المصاب المتحفظ عليه يدعى “سامح سمير عبد الله نصر – 38 سنة – مقاول” من الإسكندرية، كان يجرى بعض التشطيبات داخل إحدى الفيلات وأثناء إجرائه بعض التشطيبات بالفيلا عثر علي كرتونة، وعند فتحها انفجرت بوجهه وشخص آخر، فيما تجرى الأجهزة الأمنية الآن تحرياتها بمعاونة المعمل الجنائى لفحص حقيقة الانفجار.

كان اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر ، قد تلقى إخطارًا من العميد عماد أبو العزايم مدير إدارة النجدة يفيد بإنفجار أحد سخانات المياه داخل فيلا “بمنطقة مبارك” ، مما أدى إلى إصابة مالكها ومقاول يدعي سامح عبد الله نصر من الاسكندرية و38 آخرين ، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، و تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والكشف عن أسباب الإنفجار .