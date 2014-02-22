ضبط أجهزة «تليسكوب» بميناء الإسكندرية قبل تهريبها إلى داخل البلاد

قررت نيابة ميناء الإسكندرية التحفظ على 467 «تليسكوبًا» و310 حامل «تليسكوب»، و100 قاعدة لتثبيته، و492 قلم «ليزر»، و2000 علبة لتنظيف السلاح، و1900 سيجارة إلكترونية، حاول صاحب شركة تهريبها إلى داخل البلاد.

كانت المعلومات وردت إلى اللواء إبراهيم الشناوي، مدير مباحث ميناء الإسكندرية، أفادت بقيام صاحب شركة باستيراد رسالة «أدوات صحية»، من الصين وإدخالها للبلاد عبر ميناء الإسكندرية.

وكشفت التحريات التي تابعها العميد عادل أبوهندية، رئيس مباحث الأموال العامة، إن صاحب الشركة أخفي أجهزة «تليسكوب» وعلب لتنظيف الأسلحة، محظور استيرادها دون الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة بين الرسالة، محاولًا تهريبها.

أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات، واستدعاء صاحب الرسالة لسؤاله حول الواقعة.