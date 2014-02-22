أخبار عاجلة

صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
توافد العشرات من قضاة مجلس الدولة على عمومية مناقشة "قانون السلطة القضائية" -
بعد معركة مسلحة في "نخل".. ضبط اثنين محكوم عليهم بالمؤبد في شمال سيناء -
السجن المؤبد لـ4 متهمين لاتهامهم بحيازة مفرقعات والانضمام لجماعة إرهابية -
المشدد 5 سنوات لـ 17 متهمًا و3 سنوات لحدث في أحداث شغب "طلعت حرب" -
بالصور.. وفد وزارة الري يبحث نتائج حملات إزالة التعديات على النيل بالمنيا -
نقل مدير مدرسة ومجازاة 23 عاملا لإهمالهم في أداء عملهم بالشرقية -
القنصلية المصرية في جدة تتواصل مع الصيادين المصريين المحتجزين بـ"الليث" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

ضبط أجهزة «تليسكوب» بميناء الإسكندرية قبل تهريبها إلى داخل البلاد

  • مصر
  • 8
Google+ Print

قررت نيابة ميناء الإسكندرية التحفظ على 467 «تليسكوبًا» و310 حامل «تليسكوب»، و100 قاعدة لتثبيته، و492 قلم «ليزر»، و2000 علبة لتنظيف السلاح، و1900 سيجارة إلكترونية، حاول صاحب شركة تهريبها إلى داخل البلاد.

كانت المعلومات وردت إلى اللواء إبراهيم الشناوي، مدير مباحث ميناء الإسكندرية، أفادت بقيام صاحب شركة باستيراد رسالة «أدوات صحية»، من الصين وإدخالها للبلاد عبر ميناء الإسكندرية.

وكشفت التحريات التي تابعها العميد عادل أبوهندية، رئيس مباحث الأموال العامة، إن صاحب الشركة أخفي أجهزة «تليسكوب» وعلب لتنظيف الأسلحة، محظور استيرادها دون الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة بين الرسالة، محاولًا تهريبها.

أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات، واستدعاء صاحب الرسالة لسؤاله حول الواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية