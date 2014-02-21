الجابر: كان يمكننا مضاعفة النتيجة أمام النصر لولا التحكيم

يرى سامي الجابر المدير الفني للهلال أن فريقه كان بإمكانه مضاعفة النتيجة أمام غريمه النصر لولا المجاملات التحكيمية.

وتغلب الهلال على النصر 4-3 في دربي الرياض وحرمه من التتويج بالدوري السعودي قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة.

اعتبر سامي الجابر المدير الفني لفريق الهلال أن هدف النصر الثاني من تسلل واضح، كما أن البطاقة الصفراء الأولى للاعبه سلمان الفرج غير مستحقة، ومشيراً إلى انه رغم المساعدات التحكيمية لفريق النصر إلا أن فريقه كان من الممكن أن يزيد لاعبوه النتيجة اكثر مما انتهت به المباراة.

وكان الجابر استهل المؤتمر الصحفي عقب المباراة بقوله إن فريقه خسر مباراة الدور الاول من النصر بأخطاء فردية وفنية، وأكد ان فريقه لم يكن مستحقاً الخسارة في نهائي كأس ولي العهد، مبينا ان ضربة الجزاء التي فاز بها النصر في تلك المباراة لم تكن صحيحة.

وقال مدرب الهلال إن الدوري مازال في الملعب، وبعد تقليص الفارق إلى ست نقاط، فان النصر تنتظره مباريات صعبة، وتحديداً امام الاتحاد الذي وصفه الجابر بالفريق المتطور، ثم الشباب وهو فريق خطير.