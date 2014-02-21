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تركيا تشتري طائرات هليكوبتر بقيمة 3.5 مليار دولار

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تركيا تشتري طائرات هليكوبتر بقيمة 3.5 مليار دولار تركيا تشتري طائرات هليكوبتر بقيمة 3.5 مليار دولار

أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة عن توقيع أنقرة اتفاقا مع وحدة “سيكورسكي” التابعة لشركة “يونايتد تكنولوجيز جورب”، لشراء طائرات هليكوبتر للأغراض العامة بقيمة 3.5 مليار دولار.

وقال أردوغان حسبم نشر موقع ” روسيا اليوم  ” أثناء احتفال أقيم في قاعدة جوية بإقليم قونيا وسط البلاد “وقعنا اتفاقا آخر اليوم، اتخذنا اليوم خطوة قيمتها 3.5 مليار دولار بخصوص طائرات الهليكوبتر المستخدمة في الأغراض العامة”.

وكانت تركيا قد اتفقت على شراء 109 طائرات هليكوبتر من “سيكورسكي” في عام 2011، ومن المقرر تجميع الطائرات في تركيا.

 

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