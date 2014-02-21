شوقى غريب: لا مانع في استثناء لاعبي الزمالك من مباراة البوسنة

أكد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم أن لا يمانع فى الموافقة على استثناء لاعبى الزمالك فى ودية البوسنة والهرسك المقرر لها 5 مارس، خاصة وأنهم لديهم مباراة هامة مع “كابوسكورب” الأنجولي المقرر لها يوم 7 مارس المقبل.

وقال غريب فى تصريحات خاصة لوكالة “ONA” إنه سيدرس الأمر مع كل من جمال علام رئيس اتحاد الكرة وحسن فريد المشرف العام على المنتخب، وذلك حتى يتم الموافقة رسميًا على إعفائهم من تلك المباراة.

وأضاف غريب ان الجهاز الفنى للمنتخب يهتم بمصلحة الأندية خلال مشوارها بالبطولات الإفريقية، وسبق أن تحدثت مع أحمد حسام “ميدو” عن التخلى عن 5 لاعبين من الزمالك خلال مباراة البوسنة الودية واستجاب لطلبى واختار يوم 1 مارس للقاء الذهاب بالاتفاق معى.