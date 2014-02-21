أبرزهم “أحمد التباع” و”مهووس أحمد شيبة”.. 6 شخصيات سيطرت علي خيال شعب

كتب | السيد الحديدي

اذا كنت من مُستخدمي الفيس بوك ، فلابد وأن تكون صادفت هذه الشخصيات سواء صورهم أو أسمائهم أو حتي فيديوهات لهم أصبحت فيما بعد تُستَخدم كإفيهات وقفشات في مواضع عديدة اخترقت حتي حدود مواقع التواصل الإجتماعي لتُستخدم في مواقف حياتية.

نحاول في هذا التقرير أن نرصد أبرز الشخصيات الواقعية التي شغلت حيزاً كبيراً من اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وحققت انتشاراً هائلاً.

ياومينج

رغم أنه لاعب سَلّة صيني ويعتبر من أشهر اللاعبين في منتخب الصين ولاعب في دوري ان بي ايه الشهير إلا أن صيته تخطي حدود الولايات المُتحدة لأبعد من ذلك حيث انتشرت صورته وهو يضحك وتم استعمالها في العديد من الرسوم الكارتونية “كوميكس” علي صفحات الفيس بوك وترجع قصة صورته الشهيرة إلي أنه في احدي المباريات ضحك بشكل هيستري فالتقطت كصورة فوتوغرافية ، ثم تحولت إلي اسكتش ” كانها مرسومة بالقلم الرصاص” علي موقع ميمات ليستخدمها العديد من النشطاء في 2010 وانتقل الميم مؤخراً لعالمنا العربي.

أحمد التباع

> مواطن مصري ، تجاوز الأربعين من عمره يسكن بحي كفر عشري في الإسكندرية اشتهر في منتصف شهر 2011 بمكالمته الشهيرة والتي حظت علي أكثر من نصف مليون مشاهدة علي موقع يوت يوب ، والتي تداولها كثير من الشباب علي مواقع التواصل الإجتماعي حيث استمر الشباب لمدة طويلة يستعملون مقولاته ومنها ” أهبة – أجيبهولك في شوال – انتي فين يا حبيبة قلبي “.

بقولك أيام سودة

ظهر هذا الشخص أول مرة ، في تقرير سجلته شبكة رصد الإخبارية معه حول رأيه في أوضاع البلد ، فكان رد فعله بشكل تلقائي “بقولك أيام سودة” ، ويرجع شهرة الفيديو إلي إذاعته في برنامج البرنامج مع أيام سودة ، وتداول الشباب علي موقع الفيس بوك هذه الصورة بشدة وتم استعمالها في كوميكس لتحقق بعد ذلك الجملة الأكثر بحثاً علي موقع جوجل.

مهووس المطرب أحمد شيبة

ربما لا تعرف اسم المطرب الشعبي أحمد شيبة ، لكنك اذا وجدت صورة شخص يحتضن مطرب فوق مسرح في أحد الأفراح الشعبية ، فإنك حتماً ستتذكره علي الفور ، المواطن أحمَد جودة من المنصورة الذي خرج في أحد الأفراح الشعبية بإحدي قري المنصورة ليظهر حبه بشكل عصبي كبير حتي يصل عدد مشاهدة الفيديو 2 مليون ونصف مشاهدة علي يوتيوب ، والذي أصبح من أشهر الشخصيات المستخدمة في الكوميكس والترولس وكانت أشهر مقولاته المتداولة ” انت مية المية المية – يا شيخ حرام عليك – احنا أسيادنا راضيين عليك ” .

المواطن المصري

علاء الشيخ ، كوميديان اسكندراني ظهرَ منذ ثلاث سنوات واشتهر بفيديوهاته الساخرة علي موقع يوت يوب ، وكان له العديد من حفلات الاستاند أب كوميدي في ساقية الصاوي ، ولكن مؤخراً ازدادت شهرته بفضل مقاطع ” المواطن المصري” حيث يظهر شخص موجهاً رسائل لرئيس الجمهورية بلغة ساخرة.

انخذ المواطن المصري ، القطة كبطل لمعظم حلقاته فمن ضمنها ” مواطن مصري يحكي ما حدث له في الكشف الطبي ، مواطن مصري كل ذنبه انه بيحب العصير وكانت اخر حلقاته مواطن مصري يتلقي خبر من عم إبراهيم”.