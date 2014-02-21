رويترز: شركات أمريكية تطلب تراخيص لبيع أجزاء طائرات لإيران

قالت وكالة رويترز للأنباء، الجمعة، في تقرير، إن شركات الطيران والفضاء الأمريكية تسعي إلى الحصول على إذن لبيع أجزاء طائرات لإيران، وذلك للمرة الأولى في 3 عقود، وهو اختبار مهم للتخفيف المؤقت من العقوبات الذي منح لطهران خلال المحادثات الرامية لتقليص الأنشطة النووية لإيران.

وبحسب رويترز، قال مسؤولو الصناعة ومصادر أخرى مطلعة أن اثنتين على الأقل من الشركات الأمريكية هما «بوينج» وصانعة المحركات «جنرال إليكتريك» طلبتا الحصول على تراخيص خلال فترة التخفيف التي تستمر 6 أشهر واتفقت عليها إيران والقوى العالمية الست في نوفمبر الماضي.

وإذا تمت الموافقة على هذه الطلبات فسوف تكون هذه المبيعات أول تعاملات معترف بها بين شركات الطيران الأمريكية وإيران منذ أزمة الرهائن الأمريكيين، في1979، التي أدت إلى فرض عقوبات تم توسيعها في وقت لاحق خلال النزاع بشأن الأنشطة النووية لطهران، وفقا لتقرير وكالة الأنباء.

وقال متحدث باسم جنرال إليكتريك، لرويترز، إن شركته تسعى، منذ 2004، للحصول على ترخيص لتوريد أجزاء وخدمات صيانة للمحركات لأسباب تتصل بالسلامة دون أن تتربح من هذا النشاط، وأضاف أن الشركة أعادت تقديم طلبها بعد أن بدأ نفاذ فترة تخفيف العقوبات.

وأضاف: «لا نريد أن نربح بنسا واحدا من هذا فالأمر كله يتصل بسلامة الطيران، وأن أي عائدات سيتم صرفها في الأغراض الخيرية».

وقال مصدر مطلع على الموضوع إن «بوينج» أكبر صانع لطائرات الركاب في العالم قدمت أيضا طلبا للحصول على ترخيص لتصدير أجزاء طائرات إلى إيران.

ورفضت «بوينج» التعقيب وأحالت أي استفسارات إلى وزارة الخارجية التي أحالت أيضًا الأسئلة إلى الخزانة الأمريكية، ورفض متحدث باسم وزارة الخزانة التي تشرف على تنفيذ العقوبات الدولية التعقيب على طلبات ترخيص معينة، بحسب وكالة الأنباء.