مودريتش: الصعب جدا الوصول لمستوى رونالدو

مدريد، (إفي): أعرب النجم الكرواتي لوكا مودريتش عن رغبته في اعتزال كرة القدم بقميص فريقه الحالي ريال مدريد الإسباني، كما وجه الشكر لمدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو لدعمه في بدايته الصعبة مع الميرينجي.

وأجرى مودريتش مقابلة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اعترف خلالها "عانيت من بعض الصعوبات في بداية رحلتي مع الريال، لم أقم بفترة إعداد كاملة، وصلت متأخرا لمدريد وكنت في حاجة لوقت للتأقلم".

وأضاف نجم توتنهام الإنجليزي السابق "مورينيو فعل كل شيء لإحضاري إلى الريال، دعمني كثيرا، انا ممتن له وأشكره على ما بذله من أجلي".

وتابع لوكا "أشعر بالفخر للعب في أشهر وأفضل نادي في العالم، كل لاعب كرة قدم يحلم باللعب هنا".

كانت وسائل الاعلام الإسبانية قد هاجمت مودريتش كثيرا الموسم الماضي، الأول له مع الفريق المدريدي، واعتبرته أسوأ صفقات الموسم، قبل أن يكشف عن معدنه الحقيقي بمرور الوقت مع استرداد كامل لياقته البدنية، ويصنف حاليا كأفضل لاعبي الفريق الى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وعن حياته في إسبانيا، أوضح "أحب المعيشة هنا، لكنني أفضل البقاء في المنزل معظم الوقت، أشعر بالسعادة مع عائلتي، لا أحب الكلام كثيرا، ردي دائما في الملعب".

كما تحدث عن حقبته في البريميير ليج، "قضيت أربعة اعوام رائعة، النادي والجماهير قدمت لي الكثير من الحب والمؤازرة، لكن حان الوقت لاتخاذ خطوة جديدة، دائما سأكون ممتنا لتوتنهام".

وعن زميله السابق في السبيرز والحالي في الميرينجي، الويلزي جاريث بيل، قال مودريتش "لديه كل المؤهلات التي تجعله من أفضل لاعبي العالم، كريستيانو رونالدو هو الأفضل في العالم، ومن الصعب للغاية الوصول لمستواه، بيل يملك كل شيء".