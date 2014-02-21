ليبيا تبدأ اتصالات مع سلطات تونس حول سقوط طائرة إسعاف بالقرب من مطار قرطاج

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة ، أن ثمة اتصالات تمت بين وزارة المواصلات ، ومصلحة الطيار المدني الليبية والسلطات التونسية حول سقوط طائرة إسعاف ليبية نوع “أنتينوف 26″ على بعد 15 ميلا من مطار قرطاج ، ومصرع 11 شخصا كانوا على متن الطائرة.

وكان الناطق الرسمي باسم هيئة أركان الجيش الليبي ، العقيد علي الشيخي ، قد صرح في وقت سابق من اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن لجنة فنية عسكرية من قبل القوات الجوية الليبية وصلت تونس، وذلك لمتابعة سقوط واحتراق طائرة أسعاف ليبية مـن نوع ” أنتينوف 26″ فجر اليوم (الجمعة)على مسافة 15 ميلا من مطار تونس ومصرع 11 شخصا كانوا على متن الطائرة.

وذكرت الحكومة الليبية في بيان لها مساء اليوم على موقعها الرسمي ، أن الإتصالات بين الجانبين الليبي ، والتونسي أظهرت أن الطائرة سقطت حوالي 40 كيلو مترا ، جنوب تونس العاصمة ، بمنطقة تسمى “قرمبالية” وقد احترقت بالكامل نتيجة هذا السقوط، .

أشارت في الوقت ذاته ، إلي أن السلطات التونسية أعلنت أنها عثرت على إحدى عشر جثة، وبحسب الأعراف والمواثيق الدولية تكون عادة الدولة التي وقع فيها الحادث هي المسئولة عن التحقيقات ويسمح للدولة المالكة المشاركة والاطلاع على التحقيقات.

أ ش أ