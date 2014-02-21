أخبار عاجلة

صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
توافد العشرات من قضاة مجلس الدولة على عمومية مناقشة "قانون السلطة القضائية" -
بعد معركة مسلحة في "نخل".. ضبط اثنين محكوم عليهم بالمؤبد في شمال سيناء -
السجن المؤبد لـ4 متهمين لاتهامهم بحيازة مفرقعات والانضمام لجماعة إرهابية -
المشدد 5 سنوات لـ 17 متهمًا و3 سنوات لحدث في أحداث شغب "طلعت حرب" -
بالصور.. وفد وزارة الري يبحث نتائج حملات إزالة التعديات على النيل بالمنيا -
نقل مدير مدرسة ومجازاة 23 عاملا لإهمالهم في أداء عملهم بالشرقية -
القنصلية المصرية في جدة تتواصل مع الصيادين المصريين المحتجزين بـ"الليث" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ليبيا تبدأ اتصالات مع سلطات تونس حول سقوط طائرة إسعاف بالقرب من مطار قرطاج

Google+ Print
ليبيا تبدأ اتصالات مع سلطات تونس حول سقوط طائرة إسعاف بالقرب من مطار قرطاج ليبيا تبدأ اتصالات مع سلطات تونس حول سقوط طائرة إسعاف بالقرب من مطار قرطاج

طائرة إسعاف-أرشيفية

أعلنت الليبية المؤقتة ، أن  ثمة اتصالات تمت بين وزارة المواصلات ، ومصلحة الطيار المدني الليبية والسلطات التونسية حول سقوط طائرة إسعاف ليبية نوع “أنتينوف 26″ على بعد 15 ميلا من مطار قرطاج ، ومصرع 11 شخصا كانوا على متن الطائرة.

وكان الناطق الرسمي باسم هيئة أركان الجيش الليبي ، العقيد علي الشيخي ،  قد صرح في وقت سابق من اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن لجنة فنية عسكرية من قبل القوات الجوية الليبية وصلت تونس، وذلك لمتابعة سقوط واحتراق طائرة أسعاف ليبية مـن نوع ” أنتينوف 26″ فجر اليوم (الجمعة)على مسافة 15 ميلا من مطار تونس ومصرع 11 شخصا كانوا على متن الطائرة.

وذكرت الحكومة الليبية في بيان لها مساء اليوم على موقعها الرسمي ، أن الإتصالات بين الجانبين الليبي ، والتونسي أظهرت أن الطائرة سقطت حوالي 40 كيلو مترا ، جنوب تونس العاصمة ، بمنطقة تسمى “قرمبالية” وقد احترقت بالكامل نتيجة هذا السقوط، .

أشارت في الوقت ذاته ، إلي أن السلطات التونسية أعلنت أنها عثرت على إحدى عشر جثة، وبحسب الأعراف والمواثيق الدولية تكون عادة الدولة التي وقع فيها الحادث هي المسئولة عن التحقيقات ويسمح للدولة المالكة المشاركة والاطلاع على التحقيقات.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة