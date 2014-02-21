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تقارير – مارادونا يعود للعب كرة القدم

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تقارير – مارادونا يعود للعب كرة القدم تقارير – مارادونا يعود للعب كرة القدم

ذكرت تقارير صحفية أن الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا قد يعود للعب كرة القدم من جديد من خلال فريق ديبورتيفو ريسترا.

وأشار تقرير صحفي نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية أن مارادونا تلقى عرضا من نادي ديبورتيفو ريسترا الذي يلعب في دوري الدرجة الخامسة الأرجنتيني.

وبحسب مصادر من داخل النادي الصغير، فمن المفترض أن يرتدي مارادونا قميص الفريق بعد خمسة أسابيع، وبالتحديد في مباراة يوم 23 مارس المقبل.

ويسعى مسؤولو النادي من الاستفادة بخبرات مارادونا كلاعب، وكمدرب روحي للفريق خارج الملعب.

يذكر أن مارادونا أعلن اعتزاله كرة القدم في أكتوبر 1997 ضمن صفوف بوكا جونيورز بعد مشاكله مع الإدمان.

وتولى الأسطورة الأرجنتيني تدريب منتخب راقصي التانجو في مونديال 2010، وبعدها فريق الوصل الإماراتي.

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