نيمار ووالده: رفضنا عرض ريال مدريد في 2006 لأن السعادة لا تشترى بالمال

مدريد، (إفي): أكد البرازيلي نيمار جونيور نجم فريق برشلونة أنه رفض الانتقال للفريق الغريم ريال مدريد الإسباني عام 2006، لأنه "لا يباع بالمال".

ونشرت اليوم مقتطفات من كتاب يروي السيرة الذاتية لنيمار في إطار محادثة مع والده نيمار دا سيلفا، قال خلالها اللاعب "أنا لا أباع بالمال، المال يساعد لكنه لا يحدد مسار حياتي".

ومن المنتظر أن يطرح كتاب (إسمي نيمار) في إسبانيا يوم 26 من الشهر الجاري.

ويقول والد نيمار في الكتاب "وصلنا عرض من ريال مدريد في 2006 ، لكننا رفضناه معا، لا توجد أموال كافية لشراء سعادة ابني".

ويعترف نجم منتخب السامبا بأنه يحلم منذ صغره باللعب للبرسا، وأنه فضل البقاء لبعض الوقت مع فريق سانتوس ليحقق ناديه البرازيلي استفادة مادية، كما أراد مساعدة عائلته والقيام ببعض المشاريع الخاصة.

ويعود الأب للتحدث، حيث يؤكد أن المفاوضات مع النادي الكتالوني "أرضت كل الأطراف، ومضت بسلاسة وبشكل جيد للغاية".

يذكر أن صفقة انتقال نيمار من سانتوس لبرشلونة الصيف الماضي تحوم حولها شبهات فساد متعلقة بوجود عمولات غير مشروعة تقدر بعشرات الملايين، وهي الفضيحة التي أجبرت رئيس النادي الكتالوني ساندرو روسيل على الاستقالة، كما وجهت المحكمة الوطنية الإسبانية الخميس اتهاما للنادي بارتكاب جريمة ضريبية خلال الصفقة.