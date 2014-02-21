القطاع الدينى بوزارة الأوقاف يقرر شغل جميع الإدارات الخالية

قرر القطاع الدينى بوزارة الأوقاف شغل جميع الإدارات الخالية الممولة وغير الممولة، على أن تقوم المديريات الفرعية بموافاة الإدارة المركزية لشئون المساجد بجميع الإدارات الخالية (غير المسكن عليها أحد) فى موعد أقصاه ٢٩ فبراير الجارى، ويتم نشر أسماء الإدارات الخالية على موقع الوزارة يوم ٣ مارس القادم.

وأشارت الوزارة فى بيان لها، أنه سيتم فتح باب التقديم بالإدارة المركزية لشئون المساجد يوم ٩ مارس القادم حتى يوم الخميس ٢٧ مارس القادم، على أن يبدأ الامتحان لشغل هذه الدرجات الخالية يوم السبت ١٢ إبريل القادم، وذلك مع عدم الاعتداد بأى امتحانات سابقة فى هذا الشأن كونها أجريت على أيدى القيادات الإخوانية بالوزارة وشابها كثير من المجاملات لصالح المنتسبين لهذه الجماعة ولم تراع فيها الأسس العلمية ولا الموضوعية.