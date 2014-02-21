أخبار عاجلة

صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
توافد العشرات من قضاة مجلس الدولة على عمومية مناقشة "قانون السلطة القضائية" -
بعد معركة مسلحة في "نخل".. ضبط اثنين محكوم عليهم بالمؤبد في شمال سيناء -
السجن المؤبد لـ4 متهمين لاتهامهم بحيازة مفرقعات والانضمام لجماعة إرهابية -
المشدد 5 سنوات لـ 17 متهمًا و3 سنوات لحدث في أحداث شغب "طلعت حرب" -
بالصور.. وفد وزارة الري يبحث نتائج حملات إزالة التعديات على النيل بالمنيا -
نقل مدير مدرسة ومجازاة 23 عاملا لإهمالهم في أداء عملهم بالشرقية -
القنصلية المصرية في جدة تتواصل مع الصيادين المصريين المحتجزين بـ"الليث" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

القطاع الدينى بوزارة الأوقاف يقرر شغل جميع الإدارات الخالية

Google+ Print
القطاع الدينى بوزارة الأوقاف يقرر شغل جميع الإدارات الخالية القطاع الدينى بوزارة الأوقاف يقرر شغل جميع الإدارات الخالية

قرر القطاع الدينى بوزارة الأوقاف شغل جميع الإدارات الخالية الممولة وغير الممولة، على أن تقوم المديريات الفرعية بموافاة الإدارة المركزية لشئون المساجد بجميع الإدارات الخالية (غير المسكن عليها أحد) فى موعد أقصاه ٢٩ فبراير الجارى، ويتم نشر أسماء الإدارات الخالية على موقع الوزارة يوم ٣ مارس القادم.

وأشارت الوزارة فى بيان لها، أنه سيتم فتح باب التقديم بالإدارة المركزية لشئون المساجد يوم ٩ مارس القادم حتى يوم الخميس ٢٧ مارس القادم، على أن يبدأ الامتحان لشغل هذه الدرجات الخالية يوم السبت ١٢ إبريل القادم، وذلك مع عدم الاعتداد بأى امتحانات سابقة فى هذا الشأن كونها أجريت على أيدى القيادات الإخوانية بالوزارة وشابها كثير من المجاملات لصالح المنتسبين لهذه الجماعة ولم تراع فيها الأسس العلمية ولا الموضوعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365