الأوقاف تعتمد موضوعات خطب الجمعة لشهر جمادى الآخر

اعتمدت وزارة اﻷوقاف الخطة الدعوية الجديدة لخطب الجمعة القادمة بناء على نتائج الاستبيان الذى نشر بتاريخ الأحد 16 فبراير الجارى، وعلى المقترحات التى تلقتها الوزارة بعد استطلاع رأى الدعاة وستكون موضوعات شهر جمادى الآخر، حيث تكون الجمعة الأولى من جمادى الآخرة التى توافق "4 إبريل” مبدأ الحق مقابل الواجب وسيلة لإصلاح المجتمع ”، وتكون الجمعة الثانية من جمادى الآخر، التى توافق 11 إبريل عن” الأمانة فى القول والعمل".

وتتحدث الجمعة الثالثة من جمادى الآخر، التى توافق 18 إبريل "حرمة المال العام والخاص" أما الجمعة الرابعة من جمادى الآخر والتى توافق 25 إبريل، فستكون عن "خطورة الإسراف والتبذير على الفرد والمجتمع".