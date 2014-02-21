أخبار عاجلة

صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
توافد العشرات من قضاة مجلس الدولة على عمومية مناقشة "قانون السلطة القضائية" -
بعد معركة مسلحة في "نخل".. ضبط اثنين محكوم عليهم بالمؤبد في شمال سيناء -
السجن المؤبد لـ4 متهمين لاتهامهم بحيازة مفرقعات والانضمام لجماعة إرهابية -
المشدد 5 سنوات لـ 17 متهمًا و3 سنوات لحدث في أحداث شغب "طلعت حرب" -
بالصور.. وفد وزارة الري يبحث نتائج حملات إزالة التعديات على النيل بالمنيا -
نقل مدير مدرسة ومجازاة 23 عاملا لإهمالهم في أداء عملهم بالشرقية -
القنصلية المصرية في جدة تتواصل مع الصيادين المصريين المحتجزين بـ"الليث" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأوقاف تعتمد موضوعات خطب الجمعة لشهر جمادى الآخر

Google+ Print
الأوقاف تعتمد موضوعات خطب الجمعة لشهر جمادى الآخر الأوقاف تعتمد موضوعات خطب الجمعة لشهر جمادى الآخر

اعتمدت وزارة اﻷوقاف الخطة الدعوية الجديدة لخطب الجمعة القادمة بناء على نتائج الاستبيان الذى نشر بتاريخ الأحد 16 فبراير الجارى، وعلى المقترحات التى تلقتها الوزارة بعد استطلاع رأى الدعاة وستكون موضوعات شهر جمادى الآخر، حيث تكون الجمعة الأولى من جمادى الآخرة التى توافق "4 إبريل” مبدأ الحق مقابل الواجب وسيلة لإصلاح المجتمع ”، وتكون الجمعة الثانية من جمادى الآخر، التى توافق 11 إبريل عن” الأمانة فى القول والعمل".

وتتحدث الجمعة الثالثة من جمادى الآخر، التى توافق 18 إبريل "حرمة المال العام والخاص" أما الجمعة الرابعة من جمادى الآخر والتى توافق 25 إبريل، فستكون عن "خطورة الإسراف والتبذير على الفرد والمجتمع".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365