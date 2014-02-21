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محمد بن راشد يستقبل وزير الشؤون الخارجية الأرجنتيني

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محمد بن راشد يستقبل وزير الشؤون الخارجية الأرجنتيني محمد بن راشد يستقبل وزير الشؤون الخارجية الأرجنتيني

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في دبي مساء اليوم هيكتور تيمرمان وزير الشؤون الخارجية الأرجنتيني .

 وقد رحب سموه بالوزير الضيف وأعرب عن ارتياحه لمستوى علاقات الصداقة والتعاون التي تطورت بشكل إيجابي بين دولة الإمارات والأرجنتين خاصة على صعيد التبادل التجاري والسياحي والثقافي .

 وقد تبادل سموه والسيد تيمرمان الحديث حول مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين .

والى ذلك فقد أكد وزير الشؤون الخارجية الأرجنتيني أن بلاده رئيسة وحكومة وشعبا جادة في توسيع آفاق التعاون وبناء شراكة اقتصادية وتجارية واستثمارية مع دولة الامارات لما فيه خير البلدين وشعبيهما .. مشيدا بخطط ومشاريع الإمارات التنموية ونجاحها في تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي لشعبها ومجتمعها .

 حضر اللقاء معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي وسعادة روبين ادواردو كارو سفير جمهورية الأرجنتين لدى الدولة .
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