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بايرن ميونيخ قد يخطف دراكسلر من أرسنال

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بايرن ميونيخ قد يخطف دراكسلر من أرسنال بايرن ميونيخ قد يخطف دراكسلر من أرسنال

ميونيخ /أ ش أ/ أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا، يضع في رأس لائحة أولوياته في سوق الإنتقالات الصيفي القادم التعاقد مع النجم الموهوب جوليان دراكسلر، لاعب وسط شالكه.

وأكدت الصحيفة في معلوماتها ما سبق أن كشفه أحد الصحفيين الألمان بأن النادي البافاري كان السبب في تعثر صفقة إنتقال دراكسلر إلى أرسنال الإنجليزي في سوق الانتقالات الشتوي، حيث أقنع اللاعب بالانتظار حتى الصيف القادم للعب تحت قيادة المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا .

ويعتبر دراكسلر أحد أهم الأهداف لأرسنال الإنجليزي والذي دخل بالفعل في مفاوضات لضمه في يناير الماضي.

وبحسب الصحيفة، فإن بايرن ميونيخ يريد تعويض الرحيل المرتقب للاعبه توني كروس بدراكسلر.

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