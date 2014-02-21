عضو بـ" القضاة" لـ"جنينة": عندما تتحدث عن القضاء "تأدب"

علق المستشار محمد عبد الهادى، عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر ووكيل لجنة الإعلام على تصريح المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عن القضاء فى مداخلة له على إحدى القنوات الفضائية أمس والتى عبر فيها عن ندمه، ﻷنه كان ينتمى لمؤسسة القضاء، وأن قضاة كثيرين يريدون ترك القضاء والسفر للخارج، قائلاً: "نحن القضاة أشد منك ندما على أنك كنت يوما زميلا لنا".

وأضاف "عبد الهادى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قائلاً: "أما عمن ترك القضاء وسافر للخارج فهو صنيعتكم الذى باع ضميره فنبذه القضاة وعزله مجلس التأديب فارتمى فى أحضان الدولة التى تمول الجماعة التى أجلستك فى منصبك هو تلميذك النجيب وليد شرابى، إنما قضاة مصر يفتخرون بمؤسستهم العريقة التى نتشرف بالانتماء لها بعد أن خلت منك ومنه".

وبعث عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، رسالة لـ"جنينة"، قائلاً: "عندما تتحدث عن القضاء المصرى تأدب فلن يحميك لسانك ولن تحميك أى جماعة مهما بلغت سطوتها ولن يحميك أى فرد مهما بلغ نفوذه من سيف القانون".