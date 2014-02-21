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بدء تطوير ممر الطائرات بمطار القاهرة بتكلفة 235 مليون جنيه

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بدء تطوير ممر الطائرات بمطار القاهرة بتكلفة 235 مليون جنيه بدء تطوير ممر الطائرات بمطار القاهرة بتكلفة 235 مليون جنيه

صرح المهندس عبد العزيز فاضل، وزير الطيران المدنى، أنه من الضرورى تطوير وتجديد الممر لاستيعاب حركة الطيران والركاب التى من المتوقع تزايدها إلى ، بعد تدشين مبنى الركاب رقم 2 خلال العام المقبل، لتزيد طاقته الاستيعابية إلى 7,5 مليون راكب سنويا بدلا من 3,5 مليون راكب، ولقد حرصت على متابعة خطة تشغيل وتوزيع حركة الطائرات على الممرين الباقيين وتنظيم حركة الهبوط والإقلاع حتى لا يتأثر سير حركة الطيران بالمطار.

وكان "فاضل" قد تفقد اليوم الجمعة حركة الطيران بمطار القاهرة، وتوزيعها على الممرين الوحيدين بعد غلق أحد الممرات الرئيسية، زيرو فايف ليفت، تمهيدا لتطويره وتجديده لاستيعاب حركة الطيران الفترة المقبلة، وقامت سلطات مطار القاهرة مساء أمس بغلق ممر الطائرات 05L المجاور لمدينة الملاهى سندباد لإجراء عمليات صيانة وتطوير لرفع كفاءته بتكلفة تصل إلى 235 مليون جنيه على أن تحول حركة الطيران على الممرين الباقيين.

وصرح الدكتور محمود عصمت، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى: سيستمر غلق الممر مبدئيا حتى السادس من مارس المقبل يتم خلال هذه الفترة الحصول على المقاسات والبيانات التفصيلية الخاصة بالممر، وإجراء صيانة مؤقتة ثم إعادة فتح الممر حتى منتصف يونيو المقبل ليغلق بعد ذلك لمدة عامين تتولى خلالهما شركة أوراسكوم للإنشاءات والمقاولات إعادة تطوير الممر ورفع كفاءته، على أن يتم تحويل حركة الطيران إلى الممرين الباقيين من خلال خطة لاستيعاب أية حركة طيران متزايدة خلال تلك الفترة، ويذكر أن شركة "أوراسكوم" فازت قبل أسبوع بمناقصة إنشاء الممر متغلبة على شركتين منافستين هما "بن لادن" و"المقاولون العرب".
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