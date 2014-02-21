الاتحاد الأوروبي يقاضي بريطانيا بتهمة تلويث الجو



> اتخذت المفوضية الأوروبية الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي اجراء قانونيا اتهمت فيه بريطانيا بتجاوز الحد المسوح به في تلويث الهواء بعوادم السيارات مما يجبر المملكة المتحدة على تطبيق قيود أشد صرامة والا عوقبت بدفع غرامة عن مشكلة يعرف انها تسبب الموت المبكر لعشرات الالاف كل عام.

وجاء في القضية التي رفعت يوم الخميس ان بريطانيا لم تلتزم بالحد الذي يسمح به الاتحاد الاوروبي لانبعاثات ثاني اكسيد النيتروجين التي تسبب مشاكل في التنفس ومشاكل صحية أخرى وأعطت المفوضية الاوروبية مهلة للندن شهرين لترد على الاتهام.

وتزيد هذه القضية الضغوط على بريطانيا عقب الحكم الذي أصدرته المحكمة البريطانية العليا في مايو ايار من العام الماضي ووجد ان بريطانيا لا تتلزم بارشادات الاتحاد الاوروبي الخاصة بجودة الهواء وطلب مشورة محكمة العدل الاوروبية.

وقال متحدث باسم وزارة البيئة البريطانية ان حكومته تنفق الكثير من الاستثمارات على اجراءات تحسين جودة الهواء مثل شراء حافلات جديدة وتشجيع المواطنين على استخدام الدراجات.

وقال في بيان “جودة الهواء تحسنت بشكل ملموس خلال العقود الاخيرة لكن مثل كل الدول الاعضاء فان الوفاء بالحد المسموح به من ثاني اكسيد النيتروجين ونظرا لازدحام الطرق يشكل تحديا.”

ويعتقد ان تلوث الجو في بريطانيا هو أكبر سبب للوفاة بعد التدخين وانه يتسبب في وفاة نحو 29 الفا كل عام طبقا لتقديرات مستشاري الحكومة نفسها