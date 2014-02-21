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بسام كوسا وعباس النوري يجتمعان معاً بعد 8 سنوات من الفراق

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بسام كوسا وعباس النوري يجتمعان معاً بعد 8 سنوات من الفراق بسام كوسا وعباس النوري يجتمعان معاً بعد 8 سنوات من الفراق

يعود النجمان السّوريّان عبّاس النّوري وبسّام كوسا للتعاون من جديد في مسلسل البيئة الشّامية "الغربال"، بعد ست سنوات على آخر عمل شامي جمعهما وهو "باب الحارة" بجزئه الأول الذي أُنتج عام 2006.
وكان بدأ تصوير "الغربال" في دمشق منذ أيّام تحت إدارة المخرج السّوري ناجي طعمي، وكتب نصه سيف رضا حامد.
والعمل من إنتاج شركة "غولدن لاين" للإنتاج والتوزيع الفني، فيما يشارك في بطولته أبرز نجوم الشّاشة السّورية ومنهم أمل عرفة، عبد المنعم عمايري, منى واصف, عبد الرحمن آل رشي، محمد خير الجرّاح..
ويجسّد مسلسل "الغربال" صراع الخير والشر حيث يتناول دمشق في عام 1927, وتدور الأحداث ضمن حيّ الشّاغور الدمشقي, عبر قصّة اجتماعيّة يحتدم فيها الصّراع على السّلطة ويولّد هذا الصّراع الكثير من الدّماء والظّلم والعديد من الضّحايا.

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