ديانا حداد وماجد المهندس وعبد الله الرويشد في أنجح حفلات "هلا فبراير"

قد يكون الحفل الخامس من مهرجان "هلا فبراير" الذي يتزمان واحتفلات الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير حتى الآن على صعيد الحضور الجماهيري الكبير، وتألق نجومه الثلاثة والتنظيم الجيد ، ليلة رومانسية بامتياز شارك فيها الفنانون ديانا حداد وماجد المهندس وعبد الله الرويشد.

كانت البداية مع الفنانة ديانا حداد التي اعتلت المسرح وسط صيحات معجبيها، لتقدم أولى أغنياتها "ماس ولولي" برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة الموسيقار مدحت خميس.

واستكملت ديانا بأغنية "ودي ودي حكي" فأثارت حماس جمهورها ، واتبعتها بموال يتغزل في الكويت بعنوان "حنيت لكويت العرب"، وبناء على طلب الجمهور شدت بأغنية «يلوموني ليش احبك»، واتبعها بأغنية "الكذاب"، ثم فاجأت الحضور بأغنية تشدو بها للمرة الأولى بعنوان "هلا هلا" من كلمات فيصل بن تركي ومن الحان طلال، فضلاً عن عدد كبير من أغانيها.

وعلى مدار ساعتين غنى الفنان ماجد المهندس عدداً كبيراً من أغانيه، وتنقل ما بين "سحرني حلالها" و " على الذكرى" واستكمل ب" ليت لي" ، "على مودك انت وبس" " يا حمودي" و " واحشني موت" وغيرها من أغانيه.

وما هي إلا دقائق حتى شرعت الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو امير عبد المجيد في عزف موسيقى اغنية" تذكرني" ليخطو الرويشد الى المسرح متهللة اساريره وليشدو باحساس عاشق في العشرين.

مفاجأة الحفل التي تسربت أنباء عنها قبلها بساعات تجسدت على خشبة المسرح مع عودة المهندس الى الظهور مجددا ليقف الى جوار الرويشد ويغنيا سويا ديو "متى بنساك"، وهي الاغنية التي لحنها ماجد المهندس للفنان عبد الله الرويشد وطرحها في البومه الاخير.

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