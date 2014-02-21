أحلام تقتدي بالرويشد وحسون ونجوى كرم في ختام "هلا فبراير"

تُرفع الليلة الستارة المسدلة على حفلات مهرجان "هلا فبراير"، بحضور النجوم نبيل شعيل وأحلام وجابر الكاسر الذي سيفتتح الحفلة بوصلته أولاً، قبل أن يطلّ بلبل الخليج نبيل شعيل الذي تردّد أنه تنازل لأحلام كي تختتم الحفلة، فيما ذهبت آراء أخرى إلى أنّ "بوشعيل" يفضّل دائماً الإطلالة الثانية، مثلما دأب في حفلاته التي أحياها مع الفنان عبد الله الرويشد سابقاً.

ومن ضمن المفاجآت التي ستشهدها حفلة اليوم أغنية جديدة سيقدّمها شعيل لأوّل مرّة على المسرح كهديّة لجمهور الكويت، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير، في حين تقوم أحلام بتكريم نجم الأغنية العربيّة الكويتي عبدالكريم عبدالقادر، من خلال إعادة أغنيته "الصوت الجريح"، أسوة بزملائها في الحفلات السابقة كعبد الله الرويشد الذي كرّم الفنان شادي الخليج، عندما أعاد أغنيته "يا سدرة العشاق" وشذى حسون ونجوى كرم اللتين قدّمتا أعمال نجوم كبار.

ولن تقتصر مفاجأة أحلام على ما تقدّم فقط، وإنما ستشمل إطلالة الإعلامي نيشان الذي تمّ الاتفاق معه على تقديم وصلتها، في حين يُراهن الكثيرون على أنّ الحصان الرابح في الحفلة سيكون السعودي جابر الكاسر، من خلال أغنياته المميّزة والشعبيّة. لكن اللافت أنّ التذاكر لم تُبع جميعها حتى الآن، بخلاف تذاكر حفلتي رابح صقر وبلقيس وماجد المهندس والرويشد أمس.

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