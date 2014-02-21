بيليجريني يعتذر عن تصريحاته المسيئة لحكم مباراة سيتي وبرشلونة

اعتذر المدرب التشيلي مانويل بيليجريني، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم عما بدر منه من تصريحات مسيئة للحكم السويدي جوناس إريكسن، الذي أدار مباراة برشلونة في ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

واعترف بيليجريني في تصريحات صحفية اليوم بأنه كان “غاضبا ومحبطا” بعد المباراة التي خسرها على ملعب الاتحاد بهدفين دون رد.

وقال المدرب السابق لفرق فياريال وريال مدريد ومالاجا في إسبانيا “ربما قلت أشياء خارجة عن إرادتي، أعتذر عن انفعالي”.

كان بيليجريني قد ظهر في مؤتمر صحفي عقب الخسارة ليهاجم الحكم إريكسن، قائلا “لم تكن جيدة فكرة الاستعانة بحكم سويدي لإدارة مباراة مهمة بهذا الحجم، لم يكن محايدا”، منتقدا احتساب ركلة جزاء غير صحيحة، في رأيه، لنجم البرسا الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي “ويفا” الخميس فتح تحقيق مع المدرب التشيلي حول تلك التصريحات.

وسبق للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن عوقب عام 2011 ، حين كان مدربا لريال مدريد، بعد هجومه على الحكم الألماني فولفجانج شتارك بعد مباراة امام برشلونة في نصف نهائي التشامبيونز، بالإيقاف لخمس مباريات تم تخفيضها الى ثلاثة، مع تغريمه 50 الف يورو.

وكالات