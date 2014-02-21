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الذهب يسجل استقرارا فى أسعاره مع تراجع الدولار وصعود الأسهم

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الذهب يسجل استقرارا فى أسعاره مع تراجع الدولار وصعود الأسهم الذهب يسجل استقرارا فى أسعاره مع تراجع الدولار وصعود الأسهم


> استقرت الذهب يوم الجمعة ومن المنتظر أن تختم الأسبوع بدون تغير يذكر بسبب تراجع الدولار بعد صدور طائفة أخرى من البيانات الأمريكية الضعيفة لكن صعود الأسهم أضعف زخم انتعاشة صعد فيها المعدن النفيس قرب أعلى سعر له في ثلاثة أشهر ونصف.

ولامس الذهب أعلى مستوى له منذ 31 من أكتوبر تشرين الأول يوم الثلاثاء الماضي حين بلغ 1332.10 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن ارتفع أكثر من أربعة بالمئة الأسبوع الماضي مسجلا أكبر مكسب أسبوعي منذ منتصف أغسطس .

وحظيت أسعار الذهب بدعم من سلسلة بيانات أمريكية أضعف من المتوقع جعلت البعض يتوقع اتجاه البنك المركزي الأمريكي لإبطاء وتيرة سحب إجراءات التحفيز النقدي الذي يدعم الذهب.

وكان مستقرا في السوق الفورية عند 1323.01 دولار للأوقية بحلول الساعة 1525 بتوقيت جرينتش بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لتسليم أبريل نيسان 6.40 دولار إلى 1323.30 دولار للأوقية.

وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 21.75 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.4 بالمائة إلى 737.25 دولار وقفز البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1422.74 دولار.

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