روسيا تعلن تدمير 20% من الأسلحة الكيميائية السورية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم ، عن إخراج وإتلاف حوالي 20% من الترسانة الكيميائية السورية.

ونقل راديو (صوت روسيا) عن الوزارة قولها ، “إن تلك الكمية تشمل مادة الأيزوبروبانول الذي يتم إتلافه على الأراضي السورية”. مشيرة إلى وجود صعوبات في إجراء العملية بسبب تردي الوضع الأمني هناك.

يذكر أن خطة تدمير الترسانة الكيميائية السورية ، التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي، أعقبت اتفاقا روسيا أمريكيا سمح بتفادي توجيه ضربة عسكرية أمريكية على سوريا بعد هجمات كيميائية دامية على مناطق في ريف دمشق في أغسطس 2013 نسبتها واشنطن إلى النظام السوري.