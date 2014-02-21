ريال مدريد يواجه يونايتد وروما وإنتر وديًا الصيف المقبل

تصدر ريال مدريد الإسباني، حامل لقب بطولة “جينيس إنترناشيونال تشامبيونز كاب” الودية الصيفية، التي تقام نسختها الثانية خلال الفترة من 24 يوليو إلى الرابع من أغسطس المقبلين بالولايات المتحدة، المجموعة الأولى التي ضمت إلى جواره مانشستر يونايتد الإنجليزي وروما وإنتر ميلانو الإيطاليين.

وسيخوض الفريق الملكي وفق القرعة التي أجريت مساء الخميس، أولى مبارياته يوم السبت 26 يوليو أمام إنتر بملعب جامعة “فينيكس” بولاية أريزونا.

وبعدها بثلاثة أيام، سيواجه روما يوم الثلاثاء 29 بملعب كوتون بول بمدينة دالاس في ولاية تكساس، الذي استضاف بعض مباريات كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة.

ولم يتحدد بعد مكان آخر مباريات الريال في مرحلة المجموعات، وإن كان سيواجه فيها مانشستر يونايتد يوم الثاني من أغسطس.

وسيتأهل أكثر الفرق حصدا للنقاط بالمجموعة إلى النهائي الذي يقام يوم الرابع من أغسطس على ملعب “صن لايف” في ميامي.

وفاز ريال مدريد بالنسخة الأولى لهذه البطولة الودية، بعد أن تغلب على تشيلسي الإنجليزي 3-1 في النهائي، في أول لقاء جمع الفريق بالبرتغالي جوزيه مورينيو مدربه السابق، والمدير الفني الحالي للبلوز.

وضمت المجموعة الثانية فرق مانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين إلى جانب ميلان الإيطالي وأوليمبياكوس اليوناني.

وكالات