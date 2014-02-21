تعرف على تفاصيل قرعة تصفيات يورو 2016

باريس، (إفي): تترقب أوروبا الأحد قرعة تصفيات بطولة كأس الأمم لكرة القدم "يورو 2016" التي تستضيفها فرنسا، وهي أول نسخة تقام نهائياتها بمشاركة 24 منتخبا.

وتستضيف مدينة نيس، إحدى عشرة مقرات تحتضن البطولة التي تنطلق في العاشر من يونيو عام 2016 ، مراسم القرعة التي تجرى بمشاركة 53 منتخبا توزع على تسع مجموعات.

وتمثل قرعة البطولة هذه المرة صعوبات أقل للمنتخبات في طريقها نحو انتزاع تذكرة مؤهلة، ويكفي أن نصف فرق التصفيات تقريبا ستتأهل إلى البطولة الأكبر في التاريخ من حيث عدد المشاركين.

وستسفر القرعة، التي يرغب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن يكرم خلالها أشهر حراس المرمى في تاريخ القارة، عن ثماني مجموعات تضم ستة فرق ومجموعة واحدة تضم خمسة منتخبات.

وبناء على معامل نتائج آخر البطولات الرسمية، سيضم المستوى الأول للقرعة تسعة منتخبات هي إسبانيا، المتوجة باللقب الماضي في العاصمة الأوكرانية كييف عام 2012 ، وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال واليونان وروسيا والبوسنة والهرسك.

ولأسباب تتعلق بحقوق البث التليفزيوني، لن يمكن لأي من منتخبات إسبانيا أو إيطاليا أو ألمانيا أو إنجلترا الحلول في المجموعة التي ستضم خمسة منتخبات.

وضمت فرق المستوى الثاني ثلاثة منتخبات تأهلت إلى مونديال البرازيل 2014 ، هي سويسرا وكرواتيا وبلجيكا، ومنتخبين حرما من السفر إلى كأس العالم في الملحق الأوروبي هما أوكرانيا والسويد، إلى جانب فرق جمهورية التشيك والدنمارك والمجر وأيرلندا.

وسيتأهل إلى أكبر النسخ تمثيلا في تاريخ بطولات الأمم الأوروبية صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، فضلا عن أفضل ثالث، وهو ما سيتم اختياره عبر حساب نتائج المنتخبات الخمس الأولى في كل مجموعة من أجل عدم الإضرار بالمجموعة التي تضم فريقا أقل.

وستحسم أربع تذاكر عبر ملحق فاصل تتواجه فيه المنتخبات الثمانية المتبقية من أصحاب المركز الثالث، تقام مبارياته في نوفمبر 2015 ، فيما ستبقى التذكرة الأخيرة من نصيب فرنسا المضيفة.

وللمرة الأولى، قرر الويفا أن يخوض منتخب (الديوك) المضيف مباريات ودية لإكمال الفراغ الناتج في المجموعة التي تضم خمسة منتخبات.

وستبدأ مراسم إجراء القرعة بفرق المستوى الأول، وبعد ذلك المستويات الست الأخرى لكن بصورة عكسية مع البدء بأقلها.

وسيتضمن المستوى السادس الفرق الأضعف نظريا مثل جبل طارق، التي ستعرف ظهورها الدولي الأول، وأصدر الويفا قرارا بألا تكون في مجموعة إسبانيا "لأسباب سياسية" بحسب بيان للاتحاد.

ويضم هذا المستوى كذلك منتخبات لوكسمبورج وكازاخستان وليختنشتاين وجزر فارو ومالطه وأندورا وسان مارينو.

وسيضم المستوى الخامس منتخبات آيسلندا وأيرلندا الشمالية وألبانيا وليتوانيا ومولدافيا ومقدونيا وأذربيحان وجورجيا وقبرص.

وسيضم المستوى الرابع منتخبات مونتنجرو وأرمينيا وأسكتلندا وفنلندا ولاتفيا وويلز وبلغاريا وإستونيا وبيلاروسيا، فيما تأتي في المستوى الثالث منتخبات صربيا وتركيا وسلوفينيا وإسرائيل والنرويج وسلوفاكيا ورومانيا والنمسا وبولندا.

وستقام مواجهات التصفيات خلال الفترة بين سبتمبر 2014 وأكتوبر 2015 ، في مواعيد حددها الويفا.

وكانت رغبة الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هي أن تكون القرعة تكريما للحراس التاريخيين في القارة، الذي توجه عدد كبير منهم إلى نيس.

وسيشارك نحو 18 منهم في مراسم إجراء القرعة، من بينهم الفرنسيان جويل باتس وفابيان بارتيز والإيطالي دينو زوف والتشيكي إيفو فيكتور والألماني هيرالد شوماخر والدنماركي بيتر شمايكل والإنجليزي جوردون بانكس والهولندي إدوين فان دير سار والإسباني خوسيه أنخل إريبار.