يويفا يمدد اتفاقا مع ' أديداس ' لتصفيات يورو 2016 ومونديال 2018

مدريد، (إفي): أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الجمعة عن تمديد اتفاقية الرعاية مع شركة "أديداس" لثلاث سنوات ما يجعلها المسئولة عن تصميم الكرة الرسمية لمرحلة تصفيات بطولة كأس الأمم لكرة القدم "يورو 2016" بفرنسا ومونديال روسيا 2018.

وبحسب (اليويفا) فإن الاتفاقية مع "أديداس" تعكس "التزام" الشركة بمنافسات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مثل بطولة (يورو 2016) التي ستقام قرعة تصفياتها بعد غد الأحد في مدينة نيس الفرنسية.

وكانت "أديداس" قد صممت الكرة الرسمية لآخر نسخة لكأس الأمم الأوروبية في بولندا وأوكرانيا 2012 واستوحت التصميم من علمي الدولتين المنظمتين.