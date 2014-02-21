تاتا: نيمار يتدرب بشكل عادي.. ولا تقارنوني بجوارديولا

برشلونة، (إفي): أكد الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو المدير الفني لفريق برشلونة بأن نجمه البرازيلي نيمار "يتدرب بشكل طبيعي"، لكنه اعترف بأن قضية الفساد التي تشوب صفقة انتقاله للنادي الكتالوني "تمسه من العمق".

وخلال مؤتمر صحفي عقب مران الفريق وعشية مواجهة ريال سوسيداد في الليجا الإسبانية، قال مارتينو "أراه يتدرب بشكل معتاد، لكن لا يمكنه أن يظل طوال الوقت في هوية لاعب كرة قدم، في الواقع القضية ليست طبيعية".

ومن المحتمل أن يشترك نيمار في مباراة الجولة 25 على ملعب أنويتا، وقد يحظى بمشاركته الأساسية الأولى بعد تعافيه من إصابة بالكاحل.

وشدد تاتا على أن الفريق تنتظره مواجهة صعبة في إقليم الباسك، معيدا للأذهان الصعوبة التي لاقاها البرسا قبل أيام معدودة للإطاحة بريال سوسيداد من نصف نهائي كأس الملك، بعدما فاز ذهابا في ملعبه كامب نو بهدفين للاشيء، قبل أن يتعادل إيابا بهدف لمثله في إقليم الباسك.

وأشار المدرب الى أنه سيدفع برباعي الوسط أندريس إنيستا وشابي هرنانديز وسيسك فابريجاس وسرجيو بوسكيتس لضمان الاحتفاظ بالكرة بشكل أكبر من الخصم.

ورفض تاتا مقارنته بالمدرب الأسبق بيب جوارديولا لتشابه أرقامهما واحصاءاتهما في تلك المرحلة من الموسم، مؤكدا على أن المهم هو إنهاء الموسم على أفضل ما يكون، وذلك بعد التأهل لنهائي الكأس وتصدر الدوري بفارق النقاط عن ريال مدريد وأتلتيكو، والاقتراب من بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وبخصوص التشامبيونز ليج، أكد تاتا أن بايرن ميونخ الألماني، الذي يدربه جوارديولا حاليا، هو "المرشح الأقوى" للتتويج باللقب والاحتفاظ به للمرة الثانية على التوالي.

كما اعترف بعدم اجتماعه بأي من مسئولي النادي الكتالوني للحديث بشأن تجديد عقده حتى الآن.