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أنشيلوتي: لا نحتاج إلى حارس أتليتكو .. لدينا كاسياس ولوبيز

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أنشيلوتي: لا نحتاج إلى حارس أتليتكو .. لدينا كاسياس ولوبيز أنشيلوتي: لا نحتاج إلى حارس أتليتكو .. لدينا كاسياس ولوبيز

مدريد، (إفي): نفى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الشائعات المتداولة حول عزم النادي الملكي التعاقد مع البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الغريم أتلتيكو مدريد.

وكذّب أنشيلوتي تلك الشائعات خلال مؤتمر صحفي اليوم، أوضح خلاله "لدينا حارسين يتحلان بالشجاعة، ومستواهما مرتفع، نشعر بالاطمئنان والراحة في هذا المركز، لا أعتقد أننا بحاجة إلى كورتوا".

وأثيرت أنباء بوسائل الإعلام الإسبانية مؤخرا حول وجود نية لدى الريال للتعاقد مع كورتوا، المعار من تشيلسي الإنجليزي الى أتلتيكو، لتعويض الرحيل المحتمل للقائد إيكر كاسياس إلى أرسنال الصيف المقبل.

ويتبع أنشيلوتي سياسة التناوب بين حارسه دييجو لوبيز، الذي يلعب كل مباريات الليجا، وكاسياس الذي يشارك في بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس الملك.

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