عودة حركة المترو بين «سراي القبة والمرج الجديدة» بعد نصف ساعة توقف

عادت حركة الخط الأول لمترو الأنفاق، مساء الجمعة، إلى طبيعتها، بين محطتي سراي القبة والمرج الجديدة، بعد توقف نحو 30 دقيقة، بين المحطتين، بسبب تجمهر عناصر منتمية لجماعة الإخوان، أعلى كوبري المطرية، واشتباكهم مع قوات الأمن.

وقال أحمد عبد الهادي، مدير الإعلام بهيئة المترو، إن التوقف كان تحسبا لوقوع أي تلفيات أو حرائق في حركة المترو، وحفاظا على أرواح المواطنين.

وأشار إلى أن «الخط الأول للمترو يعمل الآن بكامل طاقته، من محطة حلوان حتى المرج الجديدة مع تسيير القطارات بحذر في محطة المطرية».

كانت محطة مترو المطرية، أغلقت عصر الجمعة، بسبب الاشتباكات الدائرة بين قوات الأمن وعناصر منتمية للجماعة، في ميدان النعام، حيث استمر الكر والفر بين الطرفين، وتمت مطاردة «الإخوان» أعلى كوبري النعام والشوارع الجانبية.