نصائح للأم الجديدة!

حصص الأمومة والأصدقاء قد لا تخبرك بكل شيء، ولكن هذا لا يعني أن تبقي على حالك. إليك المهارات المهمة التي يجب أن تعرفها كل أم جديدة.

1- تكيفي عندما تشعرين بالإحباط

اخرجي من الغرفة، احرصي على أن يكون طفلك بأمان أولاً، تنفسي بعمق وعدي للعشرة، إن كنت لا تزالين منزعجة، اتصلي هاتفياً بصديقة أو زوجك للتحدث. لا تشعري بالخجل، فمن الطبيعي الشعور بالإحباط، ويجب التكلم في هذا الأمر. تقول البروفيسورة والاستشارية النفسية آن مورتيمر Ann Mortimer: «حاولي تعلّم الإشارات التي تدل على قرب فقدان أعصابك عادة؛ حتى لا تقعي في دوامة من الغضب والإحباط والشعور بالذنب، وإن رأيت نمطاً يتكرر فاطلبي المساعدة».

2- تعايشي مع القلق الدائم

أن تصبحي أماً هو بحد ذاته تغير نفسي كبير، تقول آن: «هذا التغيير لا يحصل في ليلة وضحاها، التغيرات الجسدية والنفسية قد تُضخم من شعورك بالقلق في الأيام الأولى، ولكن بعد أن تنالي قسطاً من الراحة سيكون من الأسهل وضع الأمور في نطاقها، وهذا أمر تمرّ به كل الأمهات، فاحرصي على التكلم بالأمر».

3- تعاملي مع الفضوليين

قولي: «من الرائع أنني أحصل على النصائح!» أو «إنني أتلقى الكثير من النصائح بحيث أختار ما يبدو ملائماً بالنسبة لي»، لا تعتبري الأمر انتقاداً، فهو يدل على شخصيتهم وليس عليكِ، فتحلّي بالثقة... هذا ما تقوله الأخصائية النفسية ميا سكوتلاند Mia Scotland.

4- كيف تنامين لثلاث ساعات

استنشقي بعض الهواء: فهو يرفع مستويات الأكسجين، ويعزز ويضبط ساعة جسدك، كما تقول خبيرة النوم جولييت نيوسون Juliet Newson.

امتنعي عن الكافيين: تجنبي شرب الكافيين من فترة ما بعد الظهر فهو يقلق نومك.

نامي مبكراً: إن نام طفلك في الثامنة مساء فنامي أنت كذلك، وخلال النهار حاولي نيل أكبر قسط ممكن من الراحة.

اقبلي المساعدة: إن عرض أحد عليكِ كي ثيابك أو طبخ عدة وجبات فلا تمانعي.