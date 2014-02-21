إصابة 15 فلسطينياً علي يد قوات الإحتلال في مسيرة سلمية بالخليل

أصيب 15 فلسطينياً بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط والعشرات ، بحالات اختناق واعتقل خمسة فلسطينيين خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة سلمية انطلقت في البلدة القديمة ، من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية اليوم الجمعة، للمطالبة بفتح شارع الشهداء المغلق لصالح المستوطنين منذ مجزرة الحرم الإبراهيمي قبل 20 عاما.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ، إن جنود الاحتلال الاسرائيلي أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز باتجاه المشاركين في منطقة باب الزاوية ما أدى الى إصابة 15 مواطنا باعيرة معدنية مغلفة بالمطاط والعشرات بحالات اختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، كما اعتقلت القوات خمسة مواطنين.

وشارك في المسيرة لجنة الدفاع عن الخليل واللجان الشعبة والوطنية في عدة بلدات، مرددين هتافات “سلمية ..سلمية.. والحرية لفلسطين”، و”لا شرعية للمحتلين ، شعبي صامد ما بلين ، هون دولة فلسطين”.

وقال أحد منسقي اللجان الوطنية والشعبية ، “إن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين كما اعتدت بالضرب على ناشطة، مما أدى إلى إصابتها بكدمات ورضوض”.

أ ش أ