روسيا تسلم الجزائر غواصتي ديزيل من طراز “فارشافيانكا”

أعلنت مصادر في مجمع التصنيع العسكري الروسي ، أن ثمة اتفاق بين روسيا والجزائر بشأن التوقيع خلال النصف الأول من العام الجاري على صفقة لبناء

غواصتي ديزل من مشروع “636″، المعروفة بـــ “فارشافيانكا”، لصالح سلاح البحرية الجزائري، مضيفة أنه من المفترض أن تسلم الغواصتان للجزائر عام 2018.

وأوضحت ، أن عملية تشييد الغواصتين أنيطت بترسانة صناعة السفن “أدميرالتيسكي فيرفي” بمدينة بطرسبورج شمال روسيا .

ويشار ، إلى أن شركة “روس أوبورن إكسبورت” ، المحتكرة لتصدير السلاح الروسي ، كانت قد وقعت مع وزارة الدفاع الجزائرية في 2006 عقدا لبناء غواصتين من مشروع “636″ (“فارشافيانكا” ) واستملتهما الجزائر في العام 2010.

بالإضافة إلى ذلك طورت روسيا ـ قبل عدة أعوام ـ غواصتين جزائريتين أخريين من طراز “877 أي. كا. أم.” ، تحمل كلتاهما اسم “كيلو” حسب تصنيف الناتو.

وتنتمي إلى الجيل الثالث، وصممت هذه الغواصات في مركز التصميم “روبين” للتقنيات البحرية بمدينة بطرسبورج وتتميز بانخفاض ضوضائها ، وتبلغ سرعتها تحت الماء 20 عقدة بحرية، وبإمكانها الغوص إلى عمق يصل إلى نحو 240 مترا.

> أ ش أ