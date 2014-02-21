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مجهولون يحرقون سيارة ضابط شرطة بمديرية أمن الدقهلية

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مجهولون يحرقون سيارة ضابط شرطة بمديرية أمن الدقهلية مجهولون يحرقون سيارة ضابط شرطة بمديرية أمن الدقهلية

 

أشعل مجهولون النيران فى سيارة خاصة مملوكة لضابط بشرطة الترحيلات بمديرية أمن الدقهلية أثناء وقوفها أسفل منزله لتنتقل النيران إلى سيارة أحد المحامين بمنطقة المجزر بمدينة المنصورة.

وتلقى اللواء “حسن عبدالحى” مدير أمن الدقهلية إخطاراً من العميد “السعيد عمارة” مدير المباحث الجنائية بالدقهلية يفيد بإشتعال النيران بسيارة “صلاح همام” ضابط بإدارة شرطة الترحيلات وانتقلت سيارات الإطفاء برئاسة العميد أسامة شعبان رئيس الدفاع المدنى والحريق والسيطرة على الحريق والذى امتد إلى سيارة مجاورة مملوكة لأحد الأشخاص ويدعى “محمد فرحات” ويعمل محامى ،فيما جارى تكثيف البحث لضبط المتسببن فى الحادث.

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