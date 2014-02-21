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تظاهرات بجنوب اليمن رفضا للفيدرالية وتقسيم البلاد

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تظاهرات بجنوب اليمن رفضا للفيدرالية وتقسيم البلاد تظاهرات بجنوب اليمن رفضا للفيدرالية وتقسيم البلاد

خرج، الجمعة، الآلاف بمدينة عدن كبرى مدن جنوب اليمن في تظاهرات للتعبير عن رفضهم للفيدرالية التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني والتي سينتج عنها تقسيم الجنوب إلى إقليمين.

وجاءت المظاهرات التي أعقبت صلاة الجمعة بناء على دعوة من قوى “الحراك الجنوبي”، في ذكرى انتخاب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

ويرفض بعض الجنوبيين تقسيم الجنوب إلى إقليمين، في إطار مخرجات الحوار الوطني الذي اختتم في 25 يناير الماضي، وتقضي بتقسيم البلاد إلى ستة أقاليم ضمن نظام فيدرالي.

وسمع دوي إطلاق نار بالقرب من المسيرات، فيما أفاد شهود عيان بسقوط جرحى أثناء محالة قوات الأمن منع متظاهرين من الاقتراب من ساحة الحرية وسط المدينة.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات المحلية في عدن أنها لن تسمح بإقامة أية نشاطات وتجمعات في الساحة التي تعد منطقة رئيسية للتظاهر.

وقالت في بيان لها إن ساحة الحرية قد تم استهدافها في السابق بـ”إعمال إرهابية” كان آخرها التفجير الذي استهدف مبنى أمن المحافظة بالإضافة إلى وجود عدد من المصالح الحكومية الهامة وقنصليات ومكاتب المنظمات الدولية.

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